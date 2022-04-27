عاجل- تصريح جديد من البيت الأبيض بشأن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، أن واشنطن تعمل من قبل الهجوم الروسى على أوكرانيا على إيجاد بدائل للغاز الطبيعى الروسى الذى تعتمد العديد من الدول الأوروبية.





وقالت ساكى - إن الولايات المتحدة تعمل حاليًا مع الحلفاء لحل هذه الأزمة بعدما هددت موسكو بقطع الغاز الطبيعى بدءًا من اليوم. وأضافت أن "واشنطن طلبت من دول آسيا تزويد الدول الأوروبية بالغاز، ونسعى إلى التوصل معهم إلى اتفاق لحل أزمة الغاز الطبيعى فى أوروبا".

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