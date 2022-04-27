نقل رئيس فنلندا إلى المستشفى.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم، أصدر مكتب الرئيس بيانا مقتضبًا، أكد فيه أن نينيستو يشعر بأنه فى حالة جيدًا بشكل نسبى، مشيرًا إلى أنه يواصل أداء مهامه عن بعد.

وكان رئيس فنلندا الذى يبلغ من العمر 73 سنة، قد أرجأ زيارة كانت مقررة إلى النرويج، بعدما تأكدت إصابته بـ كورونا فى 19 أبريل الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يدرس فيه سياسيون فى فنلندا، انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

ومن المقرر أن يزور نينيستو، السويد المجاورة، التى تبحث هى الأخرى احتمال انضمامها إلى الحلف العسكرى الغربى، وذلك فى 18 مايو المقبل، فى خطوة يوتوقع أن تتّفق الدولتان خلالها على تنسيق جهودهما فى هذا الصدد.