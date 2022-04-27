عاجل.. استشهاد 4 عسكريين عقب عدوان إسرائيلى على دمشق

جدة - نرمين السيد - وكشفت "سانا" أن العدوان الإسرائيلى على محيط مدينة دمشق فجر هذا اليوم، أدى إلى بعض الخسائر المادية إلى جانب الشهداء والمصابين.

جدير بالذكر، أن الجيش السورى أعلن تصدى الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخى إسرائيلى فى العاصمة دمشق، ما أدى إلى سماع دوى انفجارات فى سماء العاصمة.