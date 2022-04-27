جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وسائط الدفاع الجوى السورى تمكنت من إفشال عدوان جوى نفذه الجيش الإسرائيلى، فى الساعة الأولى من اليوم الأربعاء، برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفًا بعض النقاط فى محيط دمشق.
وأفاد المصدر بأن الدفاع الجوى السورى تصدى لصواريخ العدوان وأسقط معظمها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتدقيق نتائج العدوان.
وعلى جانب آخر، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن خطط الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانية فى الجولان العربى السورى المحتل تهدد بتقويض الاستقرار الاقليمى.
ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال نيبينزيا خلال اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى، إن ارتفاع وتيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مع تغاضى حكومة الاحتلال على تلك الأعمال، تهدد بالعواقب ذاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.