الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى جديد

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وسائط الدفاع الجوى السورى تمكنت من إفشال عدوان جوى نفذه الجيش الإسرائيلى، فى الساعة الأولى من اليوم الأربعاء، برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفًا بعض النقاط فى محيط دمشق.

وأفاد المصدر بأن الدفاع الجوى السورى تصدى لصواريخ العدوان وأسقط معظمها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتدقيق نتائج العدوان.

وعلى جانب آخر، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن خطط الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانية فى الجولان العربى السورى المحتل تهدد بتقويض الاستقرار الاقليمى.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال نيبينزيا خلال اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى، إن ارتفاع وتيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مع تغاضى حكومة الاحتلال على تلك الأعمال، تهدد بالعواقب ذاتها.