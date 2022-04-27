نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر السعودية من الأكثر بحثًا بمناسبة قُرب انتهاء شهر رمضان الفضيل واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، حيث يحرص الجميع على أداء صلاة العيد كأبرز وأهم مظاهر الاحتفال، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني موعد الصلاة.

طريقة أداء صلاة العيد

يفصلنا أيام قليلة على موعد عيد الفطر، حيث يوافق الثاني من مايو المقبل 2022، وفيما يلي نوضح كيفية أداء صلاة العيد:-

صلاة العيد عبارة عن ركعتين يليهم خطبة تشبه خطبة ما بعد أداء صلاة الجمعة.

عدد التكبيرات في الركعة الأولى سبع تكبيرات، يفصل بينهم وقت قصير يكفي لقراءة سورة قصيرة.

أما الركعة الثانية تتضمن خمس تكبيرات فقط.

موعد صلاة عيد الفطر السعودية

تبدأ شعائر أداء صلاة العيد داخل المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:53 صباحًا حسب التوقيت المحلي.

مع العلم أن هناك فارق دقائق بسيطة في موعد الصلاة بين كل منطقة وأخرى داخل أراضي المملكة.

توقيت صلاة العيد في مصر

من المقرر إقامة صلاة العيد في جمهورية مصر العربية في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات

بينما من المقرر إقامة الصلاة في دولة الإمارات في تمام الساعة 5:43 صباحًا، مع اختلاف بسيط في الموعد باختلاف المناطق.

صلاة العيد في دولة الكويت

بينما من المقرر أن يتم إقامة صلاة العيد في دولة الكويت في تمام الساعة 5:04 صباحًا حسب التوقيت المحلي، مع اختلاف طفيف في موعد الصلاة بين كل منطقة وأخرى.

موعد صلاة عيد الفطر دولة المغرب

من المقرر أيضًا إقامة شعائر صلاة عيد الفطر في المغرب في تمام الساعة 5:35 صباحًا وفق التوقيت المحلي.

صلاة العيد في الجزائر

أما عن توقيت إقامة صلاة العيد في دولة الجزائر، فإنها تبدأ في تمام الساعة 5:43 صباحًا، مع اختلاف الموعد بمقدار دقائق بسيطة بين كل منطقة وأخرى.

صلاة العيد في لبنان

تبدأ شعائر إقامة صلاة عيد الفطر في دولة لبنان في تمام الساعة 5:42 صباحًا وفق التوقيت المحلي.

توقيت صلاة العيد في العراق

بينما تبدأ صلاة العيد في دولة العراق في تمام الساعة 5:07 صباحًا وفق التوقيت المحلي، مع اختلاف الموعد بمقدار دقائق بين كل مدينة وأخرى.

بذلك نكون أوضحنا موعد صلاة عيد الفطر السعودية وفي جميع الدول العربية، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.