الضمان الاجتماعي الجديد السعودية 1443.. تعرف على طريقة التسجيل والشروط

الضمان الاجتماعي الجديد السعودية هو عبارة عن مساعدات تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمواطنيها من الفقراء والمحتاجين، بهدف إعانتهم على مصاعب الحياة وتحمل ضغوطاتها، وفي المقال نتحدث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي والشروط اللازم توافرها.

الضمان الاجتماعي السعودية

تقوم الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بتقديم معاشات بشكل شهري للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل.

حيث تقدم الوزارة المساعدات لمستحقيها بهدف توفير حياة كريمة لهم، وسد احتياجاتهم.

كما تقدم مساعدات شهرية للأشخاص الذين تعرضوا إلى حوادث سببت لهم عجز كلي أو جزئي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد السعودية 1443

لكل من يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، عليه إتباع الخطوات الآتية:-

أولاً، الدخول مباشرة على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية. ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب مسبق، ويقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. أما في حالة عدم امتلاك حساب، يقوم المستخدم بالضغط على “إنشاء حساب جديد”. ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم، كلمة المرور، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، رقم الهوية الوطنية). ثم يضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا. بعد ذلط يظهر بشكل تلقائي الخدمات المتاحة على موقع الوزارة. ثم يقوم المستخدم باختيار خدمة معاش الضمان، وملء البيانات المطلوبة. من ثم يتم الضغط على “متابعة”، واختيار “برنامج رمضان”.

تسجيل الموظفين في الضمان المطور

كما يستطيع الموظف التقديم للاستفادة من الضمان المطور، وذلك من خلال تقديم البيانات الآتية:-

الاسم الرباعي.

رقم الهوية الوطنية.

العنوان بالتفصيل.

تاريخ الميلاد.

رقم الحساب البنكي.

بيانات التواصل مثل رقم الهاتف الجوال أو البريد الالكتروني.

ثم يقوم بالتسجيل على منصة الدعم أو الاتصال برقم الوزارة الموحد 19911.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد السعودية

أقرت الوزارة بعض الشروط اللازم توافرها للحصول على مساعدات الضمان المطور 1443، والتي تشمل ما يلي:-