إعلان مشروع تطوير الزهور وإزالة العشوائيات في مكة الهيئة الملكية 1443

في إطار رؤية المملكة للتنمية 2030، تسعى إلى القضاء على التسويات بمكة المكرمة التي تعد أشرف بقاع الأرض، حيث أن خطة التنمية تشمل عدد كبير من المناطق العشوائية وقد جاء تطوير حي الزهور أول خطوات تطوير العشوائيات التي اتخذتها الحكومة السعودية ، حيث تعد من أهم المناطق العشوائية التي يقطنها عدد كبير من الأسر الفقيرة والتي تبلغ مساحتها 1150000 كم، وتأتي خطة التنمية بداية من تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات، ومن المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية المسؤولة عن التطوير بإعلان موعد بداية العمل في منطقة الزهور.

تطوير حي الزهور 1443 بمكة وإزالة الأحياء العشوائية

وقد أوضح المتحدث الرسمي الخاص بالمشروع القائم على تطوير وإزالة العشوائيات، أن حي الزهور يحتاج إلى الكثير من أعمال التطوير والإصلاح والاهتمام خاصةً لكونه يقع في مكة المكرمة، ويحتاج إلى تطوير البنية التحتية وتوفير أكبر قدر من الخدمات، كما أكد أن وزارة التنمية الموارد البشرية تقوم بعمل مسح شامل لعدد الأسر الموجودة في الحي من أجل العمل من أجل توفير سكن بديل لجميع الأسر المحتاجين والمستفيدين من نظام الضمان الإجتماعي، حيث يمكن لجميع المواطنين الدخول على موقع سكن بديل

الذي خصصته الوزارة من أجل حصول الأسر على الوحدات البديلة، وذلك بجانب استمرار عملية البحث والدراسة الخاصة بتطوير العشوائيات، وذلك بالإضافة إلى مراعاة ظروف سكان الحي، ونتابع معكم التفاصيل كاملة من خلال التقرير.

تاريخ بداية تطوير حي الزهور وإزالة العشوائيات

وفي ظل البحث الدائم عن موعد العمل في المشروع حيث يرغب المواطنين تجهيز ركابهم من أجل الانتقال في السكن البديل، ومن المقرر أنه سوف يتم خلال أيام الموعد الرسمي لبداية عملية التطوير لحي الزهور مما يستدعي على المواطنين تقديم ما يدل على ملكية لسكنهم بالحي، حتى يستطيعون التقديم والحصول على سكن جديد، كما يجب على المقيمين في الحي من خارج البلاد أن يقوموا بتصحيح الأوضاع القانونية وذلك من خلال التعاون مع إدارة الجوازات العامة حيث من المقرر البدء العمل في مشروع تطوير حي الزهور وإزالة العشوائيات خلال الأيام المقبلة.