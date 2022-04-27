التسجيل في القروض السكنية ليبيا وشروط التسجيل عبر pmhi.ly

أطلقت الحكومة الليبية مبادرة مميزة لكل شاب غير قادر على سداد حق شقة، فسوف يتم إعطائه دعم مادي يساعده في شراء وحدة سكنية، ويتم سداد أقساط بفترات زمنية محددة على حسب راتبه الشهري، لكن هذه المبادرة يتم الاستفادة منها من جانب بعض من الفئات الأكثر احتياجًا داخل ليبيا، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة التسجيل في القروض السكنية ليبيا داخل هذا المقال.

التسجيل في القروض السكنية ليبيا

هناك عددًا من الخطوات التي يجب أن تتبع من جانب المتقدم لهذه المبادرة، حتى تتم عملية التسجيل بالشكل الصحيح، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنظومة القروض السكنية عبر الانترنت، بعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر أيقونة التسجيل، ثم يقوم بتسجيل البيانات التي تطلب منه بالموقع بصورة كاملة. فيجب أن يقوم المتقدم بإدخال رقم هاتفه بصورة صحيحة، لكي يتم إرسال كلمة السر الخاص به عبر رقم هاتفه برسالة نصية. بعد ذلك وبعد التسجيل في المنظومة، فهنا تأتي خطوة إرفاق كافة الأوراق المطلوبة من المتقدم، والتي تفيد بأنه أكثر احتياجًا لهذه المبادرة. ثم يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ومن بعدها ستتم عملية التسجيل بالصورة المطلوبة.

شروط التسجيل في القروض السكنية ليبيا

حددت الحكومة الليبية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم لهذه الخدمة. وإليكم أهم هذه الشروط بالشكل الآتي:

لابد أن يكون المتقدم لديه الجنسية الليبية دون أن يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

كما يجب أن يكون من فئات محدودي أو متوسطي الدخل. وذلك يتم قياسه من خلال الراتب الشهري لكل متقدم.

ويجب تقديم نموذج رسمي ومعتمد من جانب الحكومة بأن المتقدم ليس لديه أي ممتلكات عقارية باسمه.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة عن كل ما يدور حول مبادرة القروض السكنية التي أطلقتها ليبيا. فهذه المبادرة قد حققت نجاحًا وانتشارًا في غضون فترة بسيطة. ولكي يتم الاستفادة من تلك المبادرة. يجب أخذ كل خطوة خاصة بطريقة التسجيل في القروض السكنية ليبيا في عين الاعتبار.