كورونا حول العالم.. آخر إحصائيات ضحايا «كوفيد» فى 36 دولة

جدة - نرمين السيد - ففى إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 29 ألفا و575 إصابة جديدة و146 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 16 مليونا و191 ألفا و323 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 162 ألفا و927 وفاة.

وفى اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 4 آلاف و727 حالات إصابة و41 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و290 ألفا و895 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و976 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة فى بريطانيا عن تسجيل 2266 حالة وفاة، و131 ألفا و54 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي؛ ما رفع الوفيات خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 174 ألفا و144 شخصًا، وبلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و 994 ألفا و809 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة فى البرتغال تسجيل 139 حالة وفاة، و60 ألفا و83 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضى.

وسجلت باكستان 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا اليوم أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1527956 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 30369 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة القبرصية عن تسجيل 18 حالة وفاة، و6115 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضى، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 1006 أشخاص، وبلغ إجمالى الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء 470 ألفا و319 حالات إصابة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 1896 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و42 ألفا و469 إصابة، كما سجلت 6 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و234 حالة وفاة.

وفى سويسرا، سجلت السلطات الصحية 2308 إصابات جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و602 ألفا و489 إصابة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 13 ألفا و836 حالة وفاة.

وفى فرنسا، سجلت السلطات الصحية 13 ألفا و984 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 28 مليونا و317 ألفا و915 إصابة، كما سجلت 196 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و541 حالة وفاة.

وفى أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 1223 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليون و514 ألفا و35 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و28 حالة وفاة.

وفى تشيلى، سجلت السلطات الصحية 1350 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و549 ألفا و327 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 57 ألفا و387 حالة وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 981 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و3 آلاف و343 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و969 وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 196 إصابة دون وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و 102 ألف و164 إصابة، واستقرت حصيلة الوفيات عند 8525 حالة.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشى الوباء حتى الآن.

وأبلغت سلطات الصحة فى جنوب إفريقيا عن 15 وفاة و5062 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و348 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و769 ألفا و927 إصابة.

وفى كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 323 ألفا و773 حالة والوفيات عند 5649 حالة وفاة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 19 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 792 ألفا و521 إصابة بينما بلغت حصيلة الوفيات إلى 9707 حالات وفاة.

وفى ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 2478 إصابة جديدة ليصل إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و433 ألفًا و551 إصابة.

وفى إيران، سجلت وزارة الصحة 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و 213 ألفا و808 حالات والوفيات إلى 140 ألفًا و919 حالة وفاة.

وفى بروناى، سجلت وزارة الصحة 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 141 ألفا و405 حالات والوفيات إلى 95 حالة وفاة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2478 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 4 ملايين و433 ألفا و551 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 35 ألفا و507 حالات.

وفى الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و962 ألفا و238 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 6 آلاف و116 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليون و952 ألفا و602 إصابات، ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و127 حالة.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 978 ألفا و117 إصابة، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 6 آلاف و931 حالة.

وفى فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 48 ألفا و431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة إلى 10 ملايين و571 ألفا و772 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 43 ألفا و21 حالة.

وفى نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و456 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة إلى 896 ألفا و495 إصابة، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 649 حالة.

وفى بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد إلى 904 آلاف و576 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 21 ألفا و908 حالات.

وفى أيسلندا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد إلى 185 ألفا و353 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 119 حالة.

وفى البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 376 ألفا و897 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالتى وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 15 ألفا و764 حالة.

وفى ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 97 ألفا و287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد حتى الآن إلى 24 مليونا و323 ألفا و967 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، 244 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 135 ألفا و51 وفاة، وتعافى على مدار أمس، 240 ألف شخص، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس التاجى إلى 21 مليونا و665 ألفا و200 شخص.

وفى إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 572 إصابة جديدة و30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و 45 ألفا و43 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و163 حالة وفاة.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 8 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 978 ألفا و770 إصابة، وتظل حصيلة الوفيات فى البلاد ثابتة عند الـ11 ألفا و 951 حالة وفاة.

وفى بوتان، سجلت السلطات الصحية 464 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 58 ألفا و373 إصابات ويظل إجمالى الوفيات ثابت عند الـ20 حالة وفاة.

وفى كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 704 إصابات جديدة و11 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و118 ألفا و526 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات فى البلاد 15 ألفا و801 حالة وفاة.

وفى سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1541 إصابة جديدة و3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و 6 آلاف و 377 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات فى البلاد 6 ألاف و 585 حالة وفاة.

وفى مالطا، سجلت السلطات الصحية 259 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 91 ألفا و32 إصابة مؤكدة، فيما بلغ تراكمى الوفيات 693 حالة وفاة.