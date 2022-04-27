أحصل على تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي 60 شهر

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أحصل على تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، قرض شخصي يمكن الاستفادة منه بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج بأقل دخل شهري وأقل هامش ربح. برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل شركة النايفات للتمويل من أهم شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تناسب قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي من شركة النايفات متاح بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 100 ألف ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

تتيح الشركة للعملاء مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض شركة النايفات للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ تمويل شركة النايفات لقطاع الأفراد حتي 60 شهر.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من إمكانية تجديد التمويل. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل شركة النايفات للتمويل يجب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين وذلك للاستفادة من قرض شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

طالب التمويل يجب أن يكون موظف في جهة معتمدة لدى الشركة في المملكة العربية السعودية ، وذلك سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الشهرى لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة يجب أن تكون لا تقل عن ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال طلب تمويل شركة النايفات.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 20 سنة ، والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك للاستفادة من قرض شركة النايفات للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يشترط عند التقدم بطلب ان يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد. عمر شويل - جدة أحصل على تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي 60 شهر - ثقفني

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