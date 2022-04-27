تقديم طلب مساعدة جمعية مساعي الخيرية بالسعودية وشروط الحصول عليها

جمعية مساعي الخيرية، وهي إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية برقم تسجيل (744)، هي جمعية خيرية تهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع لتحويل الأسر المستفيدة وتحقيق قفزة في التنمية. تسعى الجمعية إلى تحقيق ذلك من خلال عدة برامج تلتزم الجمعية بنشر الوعي الأسري بشكل متكامل وتوفير فرص استثنائية لجميع أفراد الأسرة من خلال برامجها ومبادراتها المناسبة، وسنشرح لك كيفية طلب المساعدة من الجمعية.

تقديم طلب مساعدة بجمعية مساعي الخيرية

يمكن لكل مواطن تقديم طلب لجمعية مساعي من خلال بوابة المستفيدين والتي تشمل تقديم طلبات المساعدة التالية (دفع الإيجار، دفع الفواتير، طلب المعدات)، بشرط إتمام التسجيل من خلال الخطوات التالية:

يجب عليك زيارة رابط المساعدة التالي، منصة مساعي.

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على تقديم طلب للجمعية.

يحتاج النظام الأساسي إلى تسجيل بعض البيانات التي يجب تسجيلها بشكل صحيح.

ثم النقر على تسجيل الطلب.

شروط الحصول على مساعدات منصة مساعي

توفر المنصة المساعدة المجانية الخاصة بها بناءً على عدد من الشروط التي يجب على جميع المستفيدين الوفاء بها، بما في ذلك:

يشترط في المستفيد أن يكون من أسر جمعية مساعي الخيرية.

يجب أن يكون تاريخ الفاتورة الذي يرغب المالك في دفعه جديدًا.

ألّا يكون للفاتورة أي رصيد سابق.

سيتم دفع الفاتورة مباشرة من قبل الجمعية ولن يتم دفع أي دفعة للمستفيد.

ستدفع الجمعية 150 ريالًا سعوديًا لكل فرد من أفراد الأسرة وفقًا للنفقة المحددة.

يتم سداد الإيجار بشكل جزئي وليس كلي.

المتطلبات الكهربائية التي توفرها الجمعية تكون فقط من الأجهزة الكهربائية التالية (مكيفات، ثلاجات، غسالات، أفران).

رقم التواصل مع منصة مساعي

يمكن لجميع المستفيدين من مواطني المملكة العربية السعودية من الذكور والإناث التواصل مع الجمعية على الرقم التالي 00966559011790 لتقديم استفسارات مختلفة أو أي طلب للتسجيل لدى الجمعية قبل الاستفسار.