نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة 1443 الجديدة وشروطها وخطوات التقديم عبر منصة Jadara في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة 1443 الجديدة خدمة جديدة تمنحها الحكومة السعودية لمواطنيها من خلال وزارة التنمية والموارد البشرية، الهدف منها أن يكون للمواطنين السعوديين الباحثين عن العمل بيتًا يحتضنهم، يدًا تساعدهم في العثور على الوظيفة المناسبة لهم، حيث يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة من قبل الهيئات الحكومية في منصة جدارة، وفيمن يتوفر فيه الشروط والتخصصات المتاحة يمكنهم بكل سهولة التقدم لشغل هذه الوظائف، ومن خلالنا اليوم سنسلط الضوء على تلك الخدمة والوظائف المتاحة بها.

وظائف جدارة 1443 الجديدة

تعلن منصة جدارة عن الوظائف الشاغرة لديها عبر الموقع الرسمي الخاص به، التابع لوزارة التنمية، وبالطبع يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، بالإضافة إلى أن يكون المؤهل الخاص به يتناسب مع الوظيفة المتاحة، وقبل كل ذلك سيتوجب القيام بالتسجيل في موقع جدارة حتى يتمكن من التقديم للوظائف المتوفرة، عن طريقة زيارة موقع جدارة الرسمي الذي يتمثل في موقع الوزارة ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار تسجيل جديد.

يجب ادخال رقم الهوية الوطنية.

ثم تاريخ الميلاد هجريًا.

تحديد الجنس.

ثم الضغط على استمرار لمواصلة إضافة البيانات.

إدخال البيانات الخاصة بالاتصال مثل رقم الجوال واسم المستخدم.

سيتم ارسال رقم للتأكد من رقم الهاتف مثل رمز التحقق يتم إدخاله.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل جديد للتأكيد على إنشاء الحساب.

وظائف جدارة 1443 ه بوزارة التعليم مدينة الرياض

لقد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية بالتناسق مع منصة جدارة أنه سيتم إتاحة مات يصل إلى 9800 وظيفة خلال العام الحالي، يمكن للتقديم فيها لخريجي الكليات والجامعات والمعاهد، وجاء ذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي، على الحساب الرسمي للمنصة، وأنه سيتم فتح باب التقديم لشغل هذه الوظائف في نهاية شهر رمضان الحالي.

هذا ولقد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن إمكانية التقديم الآن في الوظائف المتاحة والتي تم الإعلان عنها في الثالث من رمضان، والتي تم تأجيلها فيما بعد إلى اليوم الحادي عشر، وتلك بعض من الوظائف التعليمية المتاحة في وظائف جدارة 14443:-

معلم، معلم موهوبين.

محصل مالي.

موظف إداري.

متخصص تمهيدي ورياض أطفال.

مرشد طلابي.

أمين مصادر تعلم.

رائد نشاط.

محضر مختبر.

وكيل مدرسة.

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كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، أن الوزارة ستطرح ما يصل إلى 9817 وظيفة تعليمية أخرى للنساء، وأن الموعد المحدد للتقدم فيها من يوم الثاني والعشرين من رمضان، وشددت الوزارة على ضرورة تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الالتحاق بالوظائف المتاحة بها، أو للتقديم على وظائف جدارة 1443 يرجى إتباع الخطوات الآتية