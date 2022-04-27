الآن صرف المكرمة الملكية 1443 بعد صدور أمر ملكي وشروط الحصول عليها وخطوات الإستعلام بأحقيتك

ينتظر الكثير من مستحقي الضمان الاجتماعي وذات الدخل المنخفض والاسر شديد الاحتياج الى مساعدات مالية صدور الامر الملكي بصرف المكرمة الملكية للمستحقين حيث يمنح المواطنين والذي تنطبق عليهم شروط الحصول على المكرمة يحصلون على مبالغ مالية مقررة من وزارة الموارد البشرية كمساعدات مالية عاجلة تسمى مكرمة ملكية وتمنح بصدور امر ملكي، وقد صدر الامر الملكي وتصرف ابتداء من الان لكل مستحقيها ولمن ينتظر يمكنه معرفة احقيته لهذه المكرمة من خلال الاستعلام عن استحقاه للمكرمة باتباع الخطوات التي سوف نذكرها بالمقال، حيث أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المكرمة الملكية بعد صدور الامر الملكي ابتداء من يوم 26 الحالي وتعتبر المكرمة الملكية هي أحد أشكال الدعم والمساعدة التي يقدمها الملك سلمان إلى المواطنين والأسر الأشد احتياجا بهدف توفير الاحتياجات الأساسية لهم، ومن المقرر أن يتم صرفها اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2022 الموافق 25 رمضان 1443 ويمكن صرف المكرمة الملكية من البنك الذي تم تسجيل الحساب الضماني به أو من ماكينات الصرف الآلية “ATM” وذلك حسب تعليمات الملك سلمان بن عبد العزيز.

الشروط الواجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية والإقامة داخل حدود المملكة قبل بداية صرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

يكون راتب الشهر للشخص المستفيد 3 آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن ذلك.

لا يمتلك المتقدم أي من سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية خاصة به.

أن يكون من المشتركين في معاش التضامن الاجتماعي المطور.

يمكن الحصول على الدعم المالي في حالة كون المتقدم من الفئات المستحقة.

ضرورة ان يقوم المتقدم برفع وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات أحقيته في حصوله على المكرمة الملكية.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية:

ادخل على رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول على حساب الفرد الخاص بالضمان .

ثم تقوم بملء جميع البيانات المطلوبة وكتابة رمز التحقق.

ثم تقوم بالدخول على الحساب الخاص بك.

ثم تنتظر بعد فتح الحساب ستظهر لك البيانات لتعرف المبلغ الموجود الخاص بالضمان المطور.

قيمة المكرمة الملكية المستحقة للمستفيد في رمضان: