اسرع تمويل من الراجحي تمويل وطني وسداده علي 60 شهر الشروط ورابط التقديم

تتزايد في هذه الايام طلبات الاستفسار عن افضل شروط التمويلات المختلفة بالبنوك وياتي مصرف الراجحي على راس البنوك والتي تمنح قروض وتمويلات ميسرة للغاية حيث يعتبر مصرف الراجحي الاول فى المملكة من حيث انواع التمويلات المختلفة وشروطها الميسرة لكافة المواطنين واليوم نوضح شروط تمويل وطني وكيفية الحصول عليه والاوراق المطلوب تقديمها للمصرف بداخل المقال كل هذه المعلومات، ويقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات إلى المواطنين بالإضافة إلى عدد كبير من التمويلات والقروض والخدمات الإلكترونية بالعديد من الخصائص المميزة للأفراد مثل السرعة في الاستفادة من خدمات الراجحي كما يتميز بفترات السداد الميسرة، ويعتبر تمويل وطني الراجحي واحد من أهم التمويلات حيث أنه يوجد فترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر بالإضافة إلى أن تمويل وطني الراجحي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتوافق مع متغيرات السوق.

شروط الحصول على تمويل وطني الراجحي:

يجب توفر عدة شروط للحصول على تمويل وطنى الراجحي وهى كالتالي:

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يشترط للحصول على تمويل وطنى أن المتقدم يعمل في إحدى وظائف القطاع الحكومي وان لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يتاح تمويل وطني الراجحي للمواطنين والمقيمين الحصول على تمويل وطني الراجحي بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وفي حالة أن المتقدم في سن المعاش يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1800 ريال سعودي.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل وطني الراجحي:

للحصول على تمويل وطني من مصرف الراجحي يجب تقديم بعض الاوراق ةهي كالتالي:

نموذج التقديم للحصول على تمويل وطني الراجحي.

الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة.

إثبات راتب.

مستند تعريف بالراتب.

كيفية التقديم على تمويل وطني الراجحي:

يجب اتباع عدة خطوات للحصول على تمويل وطني من الراجحي وهى كالتالي: