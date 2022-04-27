وظائف جامعة الملك سعود 1443 للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى الآن

وظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ، وهي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية. تحظى الجامعة باعتماد وزارة التربية والتعليم لمختلف برامجها للبكالريوس والدراسات العليا.وقد تم بنائها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز . رحمة الله عليه في السادس من مارس للعام الميلادي 2005.وعلى مدار عدة سنوات تقدم جامعة الملك سعود العديد من الوظائف الخالية للرجال والنساء. سواء لحملة الثانوية العامة أو الشهادات الأعلى وذلك بالرياض والعديد من المدن بالمملكة العربية السعودية. وسنوضح لكم أحدث وظائف جامعة الملك سعود اليوم بالمملكة العربية السعودية.

وظائف جامعة الملك سعود 1443 بالسعودية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، عن توافر العديد من الوظائف بالتخصصات المختلفة. وهي وظائف إدارية، هندسية، علمية، وصحية.وذلك للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة ، والدبلوم، والبكالريوس فيما أعلى. وذلك للعمل في الرياض وجدة.والوظائف المطلوبة بالجامعة كالتالي.

أخصائي مراقبة مخزون أول للرجال بجدة.

منسق التطوير المهني المستمر وذلك للرجال والنساء بجدة.

أخصائي ثاني عمليات التجارب للرجال والنساء بجدة.

مهندس ميكانيكي للرجال والنساء بجدة.

مسئول ثاني تعقيم الإمدادات للرجال والنساء بالرياض.

أخصائي ثاني مراقبة ممتلكات للرجال والنساء بالرياض.

مدير مكتب للرجال والنساء بالرياض.

مشغل جرافيك أول للرجال والنساء بالرياض.

مساعد بحث ثاني للرجال والنساء بالرياض.

شروط وظائف جامعة الملك سعود 1443

أعلنت الجامعة أن التقديم مفتوح مع ضرورة وجود شروط أساسية للمتقدمين للوظيفة. والشروط الأساسية للتوظيف كالتالي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كافة الوظائف تتطلب وجود الخبرة يجب إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب يجب إيجاده استخدام الحاسب الآلي

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

يتم التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ، من خلال رابط التوظيف الرسمي الخاص بجامعة الملك سعود. ويجب رفع كافة المستندات المطلوبة في الخانات الخاصة بها. بعدها يتم عمل مقابلة شخصية للمقبولين مبدأي بالوظيفة المطلوبة ، والذين تتطابق مؤهلاتهم مع الوظائف المطلوبة والشروط المذكورة الخاصة بالوظيفة من قبل الجامعة.