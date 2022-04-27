نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب الآن منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودية الشروط والرابط وخطوات التقديم في المقال التالي

بعض الاسر لاتملك منزل ولاوحدة سكنية وتطلب من الديوان الملكي قطعة ارض مجانية لكي تقيم منزل تمتلكه بعد موافقة حكومة المملكة باوامر ملكية بمنح قطع ارض مجانية للمواطنين والذين يستحقون للحصول على قطعة ارض مجانية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 والتي تعمل المملكة على تحقيقها وامتلاك جميع المواطنين لتملك وحدة سكنية بالمملكة، وسوف نوضح شروط الاستحقاق وكيفية التقديم للحصول على قطعة الارض والفئات التي تستحق المساعدات من الديوان الملكي بداخل المقال، حيث يقدم الديوان الملكي منحة أرض مجانية للمواطنين المقيمين في المملكة، وذلك المنحة للاشخاص التي ليس لديهم دخل او محدود الدخل ويقدم الديوان الملكي مساعدات كثيرة للمواطنين ومنها مساعدات مالية ومساعدات للعلاج. الشروط الواجب توافرها للحصول على قطعة مجانية من الديوان الملكي: ان يكون المتقدم ذو جنسية سعودية الاصل.

يكون عمر المتقدم بحد أدنى 18 عام ولا يقل عن ذلك.

يشترط الدعم لكافة السيدات الأرامل أو المطلقات بشرط ألا يزيد عمرهم عن 25 عام ويقدم أيضًا للرجل المطلق والأرمل الذي يزيد عمره عم 25 عام. المساعدات المتنوعة التي يقدمها الديوان الملكي: تقديم الأراضي المجانية في كافة المناطق والمدن.

من الفئات المستفيدة لهذا الدعم جميع محدودي الدخل والمطلقات والأرامل.

تقديم كافة مساعدات العلاج من كافة الأمراض المزمنة مع إجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج على نفقة الدولة.

مساعدات لسداد كافة الديون لمن عجز عن سدادها.

سداد القروض لمن ليس لديهم القدرة على السداد. مساعدة المساجين.

إمكانية الاستفادة من الديوان في حالة أن المتقدم كان من هذه الحالات العجز أو الوفاة. كيفية الحصول على منحة الأرض المجانية من منصة سكني: ادخل على رابط الخاص بسكني.

ثم تقوم بفتح حساب بنكي خاص بالمتقدم في منصة سكني.

ثم تقوم بملء جميع البيانات الشخصية التي تتكون من الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

يقوم المتقدم بقراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها.

ثم تنتظرسوف يصل إليك رسالة على الهاتف تحتوي على كود التأكيد ثم يتم وضعه في الخانة الخاصة به ثم يتم حفظ البيانات.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تأكيد للكود ثم بعد ذلك يتم حفظ كافة البيانات. طريقة اخرى للحصول على قطعة أرض من وزارة الشئون القروية: الدخول على رابط بوزارة الشئون القروية.

ثم تقوم باختيار أيقونة تسجيل الدخول.

يقوم المتقدم باختيار أيقونة الأراضي الحرة. عمر شويل - جدة اطلب الآن منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودية الشروط والرابط وخطوات التقديم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اطلب الآن منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودية الشروط والرابط وخطوات التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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