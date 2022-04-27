قسط 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أطول مدة سداد بشروط سهلة

قسط 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة يتيح للعملاء إمكانية الحصول على السيولة النقدية التي يحتاجون إليها ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة وإجراءات سريعة وسهلة ، من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، ويعتبر هذا المنتج أحد الحلول التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من الأفراد بالمملكة.

قسط 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل ولا ضمانات وبدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، كما تتيح شركة النايفات للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب شهري وأسهل الشروط ، وذلك بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات الأخرى التي توفرها شركة النايفات للتمويل للعملاء عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة.

مميزات عرض التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

توفر شركة النايفات للتمويل عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل متاح بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 100 ألف ريال سعودي ، وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري علي الشركة.

وفرت شركة النايفات للتمويل مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي يمكن الاستفادة منها بدون كفيل ولا ضامن.

أتاحت شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

لا يشترط السداد مقدماً للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في المملكة العربية.

المتطلبات الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

من المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل ، أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

تقديم إثبات الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب سارية المفعول.

العنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.

إرفاق طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشهادة تعريف بالراتب الشهرى للعميل مصدق من الغرفة التجارية.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

تقديم بطاقة أو رقم الأيبان الخاص بالعميل.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب