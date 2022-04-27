كيفية طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 1443

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عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تعد مؤسسة الأمير الوليد بن طلال من أشهر المؤسسات الخيرية التي يحاول عدد كبير من المحتاجين في المملكة التواصل معها بغرض الحصول على مبلغ مالي فوري على سبيل المساندة والدعم المادي، كما أن المؤسسة من جانبها تحرص على تقديم المساعدة النقدية للفقراء سواء من السعوديين والمقيمين أو من خارج المملكة، لذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل يبحث عدد كبير من هذه الفئات المحتاجة عن كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وأهم شروط الحصول عليها و أرقام التواصل الخاصة بالمؤسسة، لذلك نوضح اليوم من خلال موقعنا كافة التفاصيل المتعلقة بطلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال.

كيفية طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تقوم المؤسسة الخير يا التابعة للأمير الوليد بن طلال كل عام بتقديم إعانات مالية لجميع الفئات المحتاجة، وذلك حيث يستطيع الأشخاص من داخل المملكة وخارجها تقديم طلب المساعدة في أي وقت من المؤسسة في حال أن كانت تتوفر فيهم شروط الحصول المساعدة المالية، كما توفر المؤسسة للمحتاجين دعم سكنى وسيارة للأسرة الواحدة من أجل توفير وسائل النقل والمواصلات، لذلك يجب الدخول على رابط مؤسسة الوليد الخيرية

وفيما يلي نوضح أهم الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب المساعدة.

شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

وقد حددت المؤسسة عدة شروط بدونها لن يتم الموافقة على طلب المساعدة، حيث أن الهدف من تقديم المساعدات المالية هو توصيل الدعم للطبقات الأكثر احتياجا لذلك لابد للحصول على المساعدة توفر هذه الشروط في صاحب الطلب .

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لصاحب الطلب أكثر من 3000 ريال سعودي

يجب ألا يكون لديه أملاك أو عقارات كما يجب ألا يبيع الوحدة أو السيارة التي يحصل عليها من المؤسسة.

لا يجوز الحصول على المساعدة المالية المقدمة من المؤسسة في حال انطباق شروط الاقتراض من البنوك على المتقدم.

لا يجوز طلب المساعدة من المؤسسة في حال انطباق شروط الحصول على وحدات مدعومة من وزارة الإسكان على المتقدم.

رابط التسجيل في المساعدات المالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

ويجب حتى يحصل الشخص على المساعدة المالية من المؤسسة أن يقوم بالتسجيل في المؤسسة من خلال الرابط الرسمي الخاص بها وفى حال الموافقة على طلبه يقوم موقع الوليد على تويتر بإعلان أسماء الأشخاص الذين سوف يحصلون على المساعدات المالية ، ويجب أتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل :

أولاً الدخول على رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

ثانياً يتم عمل حساب شخصى للمتقدم من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من اسم ورقم هوية وبريد إلكترونية، ثم تقوم بعد تسجيل الدخول بإدخال رقم الهاتف الخاص بك وقم بتفعيل حساب موقع تويتر ثم تضغط على كلمة تسجيل.

ثالثاً بعد التسجيل عليك متابعة حساب المؤسسة عبر تويتر حيث تعلن عن أسماء الأشخاص المقبولة طلبتهم.