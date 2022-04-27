كيف اعرف اني استحق جوال من stc برسالة أو عبر الهاتف وتطبيق my stc من المعلومات التي يهتم لمعرفتها أي شخص يرغب في اقتناء جوال مميز وأنيق وعلى أحدث طراز ولكن بنظام التقسيط أو الهدايا التي تقدمها شركات الاتصالات السُّعُودية تباعا ومنها شركة الاتصالات السُّعُودية الرسمية STC وفيما يلي من خلال موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة معرفة استحقاق الحصول على جوال جديد من إس تي سي بالتفصيل.

كيف اعرف اني استحق جوال من stc برسالة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن أنه يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان العميل مستحق للحصول على هاتف جوال جديد من الشركة ويمكن معرفة استحقاق جوال من stc برسالة عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى برنامَج الرسائل النصية على الهاتف الجوال المزود بخط stc.

إنشاء رسالة جديدة تحتوي على الرقم: 777

ثم إرسالها على رقم: 900

هنا سوف يصل إلى المستخدم رسالة قصيرة توضح له ما إذا كان مستحق للحصول على جوال جديد من الشركة فعليا أم لا.

كيف اعرف اني استحق جوال من stc عبر التطبيق

يمكن معرفة استحقاق ترقية الجوال إلى جوال جديد أيضا عبر شركة stc اي تي سي من خلال تطبيق my stc على النحو التالي:

تنزيل تطبيق My STC أحدث إصدار على الهاتف الجوال من متجر جوجل بلاي أو متجر ابل ايفون.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على التطبيق.

الذَّهاب إلى الجزء الخاص ب (الاستعلام).

ثم النقر على (استحقاق الجوال).

الترقية السنوية شروط استحقاق جوال من اس تي سي

من أهم الشروط التي قد وضعتها شركة اس تي سي من أجل قَبُول ترقية الجوال القديم لدى المستخدم إلى جوال جديد ، ما يلي: