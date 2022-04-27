الولايات المتحدة: مكافأة بملايين الدولارات نظير معلومات عن ضباط روس

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لها يرصد مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار، نظير الحصول على المعلومات التى تقود إلى تحديد هوية أو مكان أى شخص يعمل تحت إشراف أو سيطرة حكومة أجنبية، متورطة فى أنشطة خبيثة فى الفضاء الإلكترونى ضد البنية التحتية المهمة للولايات المتحدة.
وأضافت: "يبحث برنامج المكافآت من أجل العدالة عن معلومات حول ستة ضباط من المخابرات المركزية الروسية لدورهم فى مؤامرة مرتبطة بأنشطة خبيثة فى المجال السيبرانى".
وتتهم واشنطن هؤلاء الضباط بالمشاركة فى مؤامرة تمثلت فى استخدام برامج ضارة وأنشطة تخريبية أخرى لسرقة معلومات عن فوائد استراتيجية لـ روسيا عبر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر.
وأفاد التقرير بأن هذه الاتهامات بشأن هجوم إلكترونى باستخدام فيروس NotPetya فى عام 2017 وفى عام 2020.
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