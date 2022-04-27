هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب السواحل القبرصية

جدة - نرمين السيد - وقال إن مركز الهزة وقع على بعد 57 كيلومترا جنوب غرب مدينة ليماسول، حيث يعيش حوالى 154 ألف شخص، وعلى عمق 17 كم.

ولم ترد أنباء حول وقوع إصابات أو أضرار.