أرمينيا والناتو يبحثان الوضع الأمنى الإقليمى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع الأرمينى سورين بابيكيان، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) فى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى خافيير كولومينا، القضايا المتعلقة بأمن المنطقة.





وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية - فى بيان - أن بابكيان أطلع مبعوث "الناتو" على الوضع الأمنى فى المنطقة والتحديات القائمة بعد الحرب التى استمرت 44 يوما فى منطقة كاراباخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية. كما ناقش بابيكيان وكولومينا القضايا المتعلقة بالأمن الدولى والتعاون بين أرمينيا وحلف الناتو.

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