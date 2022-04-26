الأمم المتحدة: بوتين يوافق على إشراك المنظمة فى إجلاء المدنيين من أزوفستال

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إجلاء المدنيين من مجمع أزوفستال فى ماريوبول الأوكرانية، حيث يتحصن عدد من المقاتلين القوميين الأوكرانيين.





وقال دوجاريك - فى بيان على موقع المنظمة الإلكترونى تناول اجتماع الأمين العام أنطونيو جوتيريش مع الرئيس الروسى فى موسكو - إن "رئيس روسيا وافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال فى ماريوبول". وذكر البيان أن بوتين وجوتيريش ناقشا خلال اجتماعهما فى موسكو "مقترحات للمساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الصراع مثل ماريوبول"، موضحًا أن الاجتماع "ستتبعه مناقشات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووزارة الدفاع الروسية".

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