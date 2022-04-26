روسيا تعلن استيلاء قواتها على منطقة خيرسون فى جنوب أوكرانيا بالكامل

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير قوله إن القوات الروسية تمكنت، فى مناطق أخرى، من الاستيلاء على أجزاء من منطقتى زابوريجيا وميكولايف إضافة إلى أجزاء من منطقة خاركيف إلى الشرق من كييف.

وواصلت القوات الروسية عمليتها فى أوكرانيا، الثلاثاء، حيث ركزت على تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكرانى وتحرير أراضى دونباس، فيما تكثّف بلدان الناتو دعمها الاقتصادى والعسكرى والمعنوى لكييف، وذلك مع دخول اليوم الـ62 من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.