في "مهرجان أهداف".. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد بصعوبة

حافظ ريال مدريد الإسباني على حظوظه بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في مباراة مثيرة بذهاب نصف النهائي أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3.
وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروين وتسديدة غابرييل جيسوس.
وقلص كريم بنزيمة الفارق لريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.
لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.
وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
ورغم الفوز برباعية، فقد يشعر سيتي بالحسرة على إهدار عدد كبيرمن الفرص على مدار الشوطين.
وتقام مباراة الإياب في مدريد الأربعاء المقبل.
وسيلعب ليفربول الإنجليزي مع فياريال الإسباني في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي في "أنفيلد"، الأربعاء.
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