فقدان 26 مهاجراً بعد انقلاب قارب قبالة جزر الكناري

فقدان 26 مهاجراً بعد انقلاب قارب قبالة جزر الكناريأعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن مصرع مهاجر وفقدان 26 آخرين بانقلاب زورقهم في المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزر الكناري .

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ 34 شخصا بعد انقلاب الزورق على بعد حوالي 135 ميلا من الطرف الجنوبي لجزيرة غران كناريا الاثنين، وتم العثور على زورقين آخرين يحملان حوالي 63 شخصا بينهم طفلان على بعد حوالي 40 ميلا إلى الجنوب، وانقذ كل من كانوا على متنها .

ونقلت عن خفر السواحل القول: إن جميعهم من جنوب الصحراء الكبرى .

ولفتت السلطات يوم الأحد المنصرم إلى أن زورقا غادر كابو بوجادور في منطقة الصحراء المغربية وعلى متنه 60 مهاجر .