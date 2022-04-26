نظام نور تسجيل المستجدين 1444 تسجيل رياض اطفال والصف الأول الابتدائي

نظام نور تسجيل المستجدين 1444 حيث يبدأ التسجيل في نظام نور من يوم الأحد الموافق 17 من شهر أبريل 2022 والموافق 16 من شهر رمضان 1443، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور، حيث أن عملية التسجيل تكون الكترونيه وذلك يسهل كثيرا على جميع الطلاب واولياء الامور في استكمال البيانات الأولية ويتم إدخال البيانات المطلوبة لجميع الطلاب والطالبات من خلال ولي الأمر، وسوف نعرض لكم كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد وايضا تسجيل لولي الأمر بالتفصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

نظام نور تسجيل المستجدين

إن المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب في العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية يشمل التسجيل لكافة المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الكريم أيضا بالإضافة إلى المدارس الخاصة والاجنبية والدولية وأن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن بدء المرحلة الأولى في 24 من شهر أبريل لعام 2022،وسوف تنتهي التسجيل المدارس لتحفيظ القرآن الكريم يوم الخميس الموافق 17 من شهر ربيع الأول 1444 والموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2022 على أن يتم سداد، وسوف ينتهي التسجيل رسميا لجميع المدارس الأجنبية والدولية والخاصة المتأهلين في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل للوافدين الجدد في نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على أن جميع الطلاب والطالبات السعوديين التسجيل من خلال موقع نور الكترونيا باتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة نور التعليمية

ثم الضغط على تسجيل الدخول واختيار نور لولي الأمر

كتابة اسم المستخدم في المكان المخصص لها ثم الضغط على مربع تسجيل طالب جديد

يجب كتابة رقم الهوية ورقم الاقامه بشكل صحيح

الكتاب التاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه في المكان المخصص له

تحدد فيها الطالب بعد ادخال تاريخ الميلاد

كتابة عنوان الطالب الجديد ووضع رقم هاتف للتواصل

اختيار المدرسة المناسبة للطالب حسب الإدارة التربوية

ملء جميع البيانات الاخرى بشكل صحيح

ثم كتابة الاقرار والتعهد، في نهاية الصفحة.

الضغط على تسجيل.

وبهذه الخطوات يمكن اتمام عملية تسجيل الطلاب الجدد بنجاح من خلال نظام نور 1444.