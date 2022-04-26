الآن موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني pdf

الآن موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 تحتل نتائج القبول الموازي في العراق في عام 2022 بشكل بارز في محركات البحث التي تعرف الطلاب وأولياء الأمور عندما يتم قبول أولادهم في التعليم الموازي . ,يشير التعليم الموازي إلى قبول الطلاب بمستوى أقل من معدل القبول المركزي داخل الكلية ، على النحو الذي تحدده وزارة التربية والتعليم. في التقرير التالي ، بالإضافة إلى إدخال التعليم الموازي ، سنشرح كيفية معرفة نتائج القبول الموازي ورسوم التعليم الموازي في الجامعات العراقية.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

أعلنت الجامعات العراقية عن نتائج القبول الموازي من خلال مواقعها الرسمية، حتى تتمكن من معرفة نتائج القبول للعام الدراسي 2022 ، ويمكن الحصول على النتائج من خلال مجموعة من الخطوات التي اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية عن تزويدها للطلاب والطالبات بعد الكشف عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية والاعلان ايضاً عن تزويد جميع المواقع التعليمية العراقية بنتائج القبول الموازي والتي قد تم الاعلان عنها في جميع المحافظات العراقية بشكل مبسط وسهل للغاية جاء على شكل نتابعه الان بالاسم الرباعي والرقم الامتحاني بالشكل التالي:-

‏للوصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي العراقية

الدخول لقسم نتائج الطلاب.

يمكنك النقر مباشرة على الموقع لمعرفة نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية.

أدخل رقم اختبار الطالب “الرقم الامتحاني”

بالإضافة إلى جميع المعلومات المقدمة لك على الموقع ، ثم انقر فوق الحصول على النتائج.

ستكون النتائج أمامك في ملف pdf يمكن تحميله والبحث بداخله.

شروط القبول الموازي بالعراق