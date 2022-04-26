نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية عودة العمل للقطاع الخاص بعد عيد الفطر 1443 والبنوك بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب عيد الفطر المبارك واقترب معه أيام العطلات السعيدة التي يسترخي فيها كل موظف داخل المملكة العربية السعودية وخاصة الذين يعملوا طوال أيام الأسبوع وفي العطلات وكثرة الضغوط التي تقع على عاتقهم وخاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات يبدأ زحام المواطنين على أماكن القطاعات الحكومية لإنهاء أعمالهم قبل إجازة الموظفين، فهذه الفئة تحصل التقدير والاحترام من المجتمع السعودي بشكل كبير، لذلك قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض القرارات التي تختص ببداية إجازة الموظفين وبداية عودتهم للعمل مرة أخري إلى القطاع الحكومي والخاص بعد عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، فهذه الإجازات تضيف لهم الحيوية وتجعل الموظف أكثر استرخاء وأمل للحياة، وفي هذا المقال سنقدم لكم مواعيد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر فتابعوا ما يلي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

بداية عودة العمل للقطاع الخاص بعد عيد الفطر 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والتي تبدأ في 30 رمضان، الموافق 1 مايو 2022 م، وهذا لمدة أربعة أيام متتاليين وستعود حركة العمل مرة أخري في يوم ٥ من شهر مايو، وتعد هذه الإجازة أكبر مدة سيحصل الموظف السعودي عليها طول السنة.

بداية الدوام للقطاع الحكومي بعد العيد

بحسب نظام العمل السعودي الجديد، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء الدوام الرسمي للدوائر الحكومية بعد عيد الفطر يوم الأحد 8 مايو 2022، الموافق 7 من شهر شوال 1443 في جميع أنحاء المملكة، حيث أخذ هذه الراحة لجميع الموظفين للاحتفال بالعيد المبارك واخذ قسط كبير من الراحة والمرح مع عائلتهم.

بداية عمل البنوك بعد عيد الفطر

تبدأ إجازة البنوك داخل المملكة العربية السعودية منذ يوم ٢٨ من أبريل ٢٠٢٢ والذي يوافق ٢٧ من الشهر الكريم ١٤٤٣، وكما أعلن مدير البنك المركزي عن بداية عودة العمل بشكل رسمي بعد عيد الفطر منذ يوم الأحد الموافق 8 من مايو ٢٠٢٢، وقد أضاف ان البنوك ستظل مفتوحة طوال إجازة عيد الفطر بدوام نصف جزئي في بعض البنوك.