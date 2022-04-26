نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية الدراسة بعد عيد الفطر في السعودية ١٤٤٣ رسميًا في هذا الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية عن موعد بداية الدراسة بعد عيد الفطر المبارك وذلك في إطار المستجدات التي أعلن عنها الملك سليمان بن عبد العزيز عن بداية عطلة العيد، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل التفاصيل التي تتعلق ببداية الدراسة بعد عيد الفطر في المملكة العربية السعودية وبداية العطلات الدراسية،ن كل ما عليك فعله هو متابعة المقال لمعرفة كافة المعلومات.

بداية عودة المدارس بعد عيد الفطر ١٤٤٣

أعلن خادم الحرمين عن بعض القرارات المستجدة التي تختص بإجازة الطلاب والطالبات في المدارس داخل المملكة العربية السعودية وقد جعل الإجازة لجميع الصفوف الدراسة تبدأ من يوم الخميس الموافق ٢٠ من شهر رمضان و٢١ من أبريل.

وكان من المعلن عنه أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ للمرحلة المدرسية وأيضً الجامعية من يوم ٢٣ من شهر رمضان والموافق ٢٥ من شهر أبريل قبل عمل تعديلات لمنح جميع الطلاب والدارسين وأعضاء العملية التعليمية بالسعودية قسط كبير من الراحة قبل عيد الفطر، ومن المعلن عنه أن عودة الطلاب والطالبات لاستكمال عملية التعليم ستبدأ من يوم ٧ من شهر شوال ١٤٤٣.

كما يحتوي الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية على ثلاث عطلات مدرسية، وهما:

الإجازة الأولي والتي ينتظرها الطلاب والطالبات بفارغ الصبر وهي إجازة عيد الفطر المبارك.

الإجازة الثانية وهي التي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ من شوال وتستمر حتى أربعة أيام فقط.

وكما ستبدأ العطلة المدرسية التي تختص بالترم الثالث في يوم الثلاثاء الذي سيوافق يوم ١٥ من شهر ذي القعدة، وقال الوزير أنها ستنتهي بعد أربعة أيام.

الدراسة في المملكة العربية السعودية

بدأت المملكة العربية السعودية في هذا العام الدراسي في تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول يقوم الطالب بالدراسة الخاصة بالمنهج عليهم، وتبدأ من الصف الأول الابتدائي ويصل إلى الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى أن وزير التربية والتعليم السعودي قد حذف الصفين الثاني والثالث الثانوي من هذا النظام الجديد ويرجع السبب لصعوبة فرض هذا النظام عليهم وتطبيقه بشكل محكم، ويرجع هذا لاختلاف نظام دراستهم بشكل كبير عن نظام الثلاث فصول دراسية، وكما أضاف وزير التربية والتعليم السعودي عن أن هذا النظام هو من أحد التخطيطات التي قامت بها المملكة في رؤية ٢٠٣٠.