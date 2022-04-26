نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلكيا.. متى موعد عيد الفطر 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة ازداد البحث عن موعد وتاريخ عيد الفطر 2022م – 1443هـ في المملكة العربية السعودية وجميع البلدان العربية، حيث أن عيد الفطر هو مناسبة ينتظرها ملايين ومليارات المسلمين في جميع الدول داخل الوطن العربي وخارجه، وهو مناسبة عظيمة تأتي بعد شهر عظيم وهو شهر رمضان وبالرغم من كل هذا فنحن في حزن شديد لأننا سننتهي من شهر رمضان الجميل الذي لا مثيل له ولكن نتمنى من الله -عز وجل- أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

تاريخ عيد الفطر 2022م في السعودية والدول العربية

من العشر الأواخر من شهر رمضان نقدم لكم تاريخ عيد الفطر في السعودية وجميع البلدان العربية حيث:-

بحسب ما كشفته البحوث والحسابات الفلكية في الوطن العربي وحول العالم.

فإن موعد عيد الفطر سيكون في يوم الثاني من مايو 2022م – الأول من شوال 1443هـ.

سيتم استطلاع رؤية هلال شهر شوال في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وإذا لم يتم الاستطلاع سيتأجل الاستطلاع لليوم الذي يليه.

عدد أيام عيد الفطر المبارك

تبلغ عدد أيام عيد الفطر المبارك هي ثلاثة أيام فقط من يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو حتى يوم الأربعاء الموافق الرابع من مايو 2022م والذي يوافق الأول من شوال حتى الثالث منه وتبدأ التكبيرات من مغرب آخر يوم في شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

تبدأ صلاة العيد في السعودية في جميع محافظاتها باختلاف بعض الدقائق في الساعة السادسة إلا سبع دقائق صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في جمهورية مصر العربية

في جهورية مصر العربية يتم إقامة صلاة عيد الفطر في الساعة السادسة ونصف وست دقائق في صباح يوم العيد.

وتختلف من منطقة إلى أخرى في الدولة باختلاف عدة دقائق فقط.

موعد صلاة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة

بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن صلاة عيد الفطر يتم تقديمها في الساعة 5.43 صباحًا.

وبنفس الشعائر في جميع محافظات الدولة ولكن باختلاف بعض الدقائق إما بالتقديم أو التأخير بحسب المحافظة.