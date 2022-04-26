فرنسا.. محكمة عليا ترفض قرارا حكوميا بإغلاق مسجد

رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، استئنافا قدمته وزارة الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في بلدة بيساك جنوب غربي البلاد لمدة 6 أشهر.

وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة 6 أشهر في 14 مارس.

أوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد 10 أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.

ورفض مجلس الدولة الاستئناف، واعتبر الإغلاق "انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة"، وفقما ورد في وثيقة قضائية.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارا حكوميا بإغلاق مسجد على أساس "مذكرة بيضاء"، وهي وثيقة تعدها أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات.