«الصحة العالمية» تعرب عن قلقها إزاء التراجع الحاد في أعداد فحوصات كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التراجع الحاد في أعداد فحوصات فيروس كورونا.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف: "إن قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية تتلقى معلومات أقل وأقل من السابق حول الإصابات وفحوصات التسلسل الجيني لاكتشاف الفيروس".
وتابع تيدروس: "هذا يجعلنا نعيش في حالة من عدم الرؤية على نحو متزايدة بشأن أنماط العدوى وانتقالها وتطورها".
وأضاف: "لكن هذا الفيروس لن يختفي فقط لأن الدول ستتوقف عن الكشف عنه. إنه لا يزال ينتشر وما زال يتحور وما زال يقتل"، لافتا إلى أن تهديد تطور متحور جديد وخطير من الفيروس لا يزال حقيقيا.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بما يزيد قليلا عن 15 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر تيدروس أن هذا هو أقل رقم منذ مارس 2020، ووصفه بأنه توجه مرحب به.
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