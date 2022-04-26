وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال حفل الإفطار الذى أقامته دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية فى مخيمات الأردن بمدينة الحسين للشباب، حيث أشار الخصاونة إلى أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس شرف ومسؤولية وواجب، مشددا على أن السيادة على القدس الشرقية فلسطينية والوصاية عليها هاشمية تاريخية.
وقال الخصاونة إن الأردن يرى ضرورة تقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين، مؤكدا ضرورة تحقيق سلام يرتكز بشكل أساسى إلى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأولها حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه.
وجدد رئيس الوزراء الأردنى التأكيد على ضرورة معالجة قضايا الحل النهائى وفقا لمرجعيات عملية السلام والمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية ومنها القضايا المرتبطة بالحل النهائى بما فيها قضية اللاجئين الذين يتمسكون بحقهم فى العودة.
وأكد الخصاونة أن الأردن سيبقى القلعة التى تذود عن فلسطين والقدس والمقدسات فيها رغم كل المعيقات وحالات الاستهداف وذلك انطلاقا من الإرث المستند إلى مبادئ الثورة العربية الكبرى والممتد إلى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخصاونة: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى لحين قيام الدولة الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.