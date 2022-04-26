بوتين: لا نزال نأمل فى تحقيق اتفاقات مع أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إنه فى الوقت الذى تجرى فيه العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، لا يزال الكرملين يأمل فى تحقيق اتفاقات عبر القنوات الدبلوماسية.





وأعرب بوتين، فى لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماع فى موسكو اليوم الثلاثاء، نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، عن أمله فى أن تسفر المحادثات مع أوكرانيا عن نتيجة إيجابية، واصفا الوضع فى مدينة ماريوبول المحاصرة بأنه "مأساوى" و"معقد".

ولفت الرئيس الروسى إلى أن "الوضع هناك معقد ومأساوى"، مشيراً إلى أنه تحدث إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم وقال إن العمليات العسكرية تجرى هناك.

وأوضح "بوتين" فى الوقت نفسه أن العمليات العسكرية انتهت فى ماريوبول حيث "لا توجد عمليات عسكرية فى ماريوبول"، متهماً القوات الأوكرانية بـ "الاختباء خلف" المدنيين فى مصانع الصلب فى آزوفستال، قائلاً إن "أسهل شئ يمكن القيام به هو إطلاق سراحهم".

وفى سياق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أنها تأخذ بعين الاعتبار تصريح نائب وزير دفاع بريطانيا بشأن قصف كييف لأهداف فى روسيا بأسلحة بريطانية.

وذكرت وزارة الدفاع، فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنها أولت اهتمامًا لتصريح وكيل وزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبى، بأنه "لن تكون بالضرورة هناك مشكلة إذا استخدمت الأسلحة التى قدمتها بريطانيا للجانب الأوكرانى لضرب أهداف على أراضى روسيا".

وأضاف البيان: "نريد التأكيد على أن استفزاز لندن المباشر لنظام كييف لمثل هذه الإجراءات، فى حالة محاولة تنفيذها، سيؤدى على الفور إلى استجابتنا المتناسبة.. كما حذرنا، فإن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للرد بأسلحة بعيدة المدى موجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار فى كييف".

كما أشار إلى أن تواجد مستشارين من مواطنى إحدى الدول الغربية فى مراكز صنع القرار فى كييف لن يمثلوا مشكلة عند اتخاذ روسيا لقرار بشأن الإجراءات الانتقامية.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.