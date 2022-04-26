"التقسيم".. مسؤول بارز في الكرملين يتوقع مستقبل أوكرانيا

قال مسؤول بارز في الكرملين إن أوكرانيا قد تنقسم إلى عدة أجزاء، محملا مسؤولية ما يمكن أن يقع مستقبلا للسلطات في كييف وداعميها الغربيين.
وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في تصريحات نشرت الثلاثاء، إلى أن "سياسات الغرب ونظام كييف الخاضع لها لن تؤدي إلا إلى انقسام أوكرانيا إلى عدة دول".
ويأتي التصريح فيما قالت روسيا إنها تركز على التوسع في السيطرة على قلب أوكرانيا الصناعي شرقا والذي يدعى دونباس.
ويقاتل انفصاليون مدعومون من موسكو القوات الأوكرانية هناك منذ 2014 عندما اندلع صراع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وبدأت موسكو تحركا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير بعد أيام من اعترافها بـ"استقلال جمهوريتين" انفصاليتين.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول عسكري روسي بارز إنه بالإضافة إلى السيطرة على دونباس، تريد روسيا أيضا اجتياح جنوب أوكرانيا، موضحا أن مثل هذه الخطوة ستفتح ممرا بريا بين روسيا ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا.
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