ولي العهد : لقاء ثلاثي مثمر

دوت الخليج :– نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورة له برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي قام بها جلالته إلى القاهرة اليوم.

وكتب ولي العهد، عبر انستغرام، الأحد، “بمعية جلالة سيدنا ولقاء ثلاثي مثمر مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة”.