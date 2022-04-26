wcsg.sa.gov.ly استعلام رابط منحة الزوجة والأبناء 2022 في ليبيا منظومة علاوة العائلة من وزارة الشؤون الاجتماعية

استعلام رابط منحة الزوجة والأبناء 2022 يهتم الكثير من المواطنين في كافة أنحاء ليبيا بالتعرف على كيفية التقديم والاستعلام عن دعم منحة الزوجة والأبناء، والذي يعد واحد من أهم أشكال الدعم المقدمة من قبل الحكومة الوطنية الليبية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، نهو الدعم الذي تم طرحه للفئات المستحقة للدعم من الزوجة والأبناء في ليبيا بناء على بعض الشروط والضوابط التي يجب تحريها، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع الخاص بالتقديم خلال الفترة الأخيرة والذي استقبل طلبات عدد كبير من المواطنين، وسوف نرصد الآن من خلال هذا المقال رابط منحة الزوجة والأبناء 2022 في ليبيا والاستعلام عن منظومة علاوة العائلة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية.

استعلام رابط منحة الزوجة والأبناء 2022

تعتبر منحة الزوجة والابناء والتي تم اطلاقها من قبل الحكومة الوطنية الليبية هي عبارة عن منحة لتحسين مستوى دخل الأسرة، والتي يتم تقديمها للأسر الفقيرة محدودي الدخل وذلك لكي يتم تنفيذ ما نص عليه القانون الليبي رقم 27 لسنة 2013 والخاص بصرف الزوجة، وقد بدأ بالفعل تطبيق مشروع منحة الأطفال 2022 هذا العام، لتتضمن المنحة كلا من الزوجة والابناء، وقد تم ايضاح كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالتسجيل خلال الفترة الماضية، حيث يجب ان تكون المتقدم ليبية الجنسية ومن أحد الفئات المستحقة للحصول على الدعم، وقد تم التأكيد أن التسجيل يكون بشكل الكتروني من خلال الموقع المفعل، حيث يتم ادخال كل ما يتعلق بالزوجة من وثائق ومعلومات تتيح التسجيل.

رابط منحة الزوجة والابناء ليبيا 2022 وزارة الشؤون الاجتماعية

ويمكن التسجيل للحصول على دعم منحة الزوجة والابناء في ليبيا من المستحقين بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.