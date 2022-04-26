تعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أهم المؤسسات الحكومية التي تقدم دعم ومساعدات مالية للأشخاص الأكثر احتياجاً، والهدف الرئيسي من هذه المساعدات المقدمة هو التغلب على الظروف الصعبة وسد احتياجات الفقراء ذات الدخل المنخفض وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تزداد عمليات البحث في السعودية حول مساعدات مالية من قبل الاشخاص السعوديين بشكل مستمر وخاصة مع انتهاء شهر رمضان الكريم وبحلول عيد الفطر المبارك، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني لكل متابعينا من خلال هذا المقال كيفية تقديم مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالخطوات، ورابط الدخول لسهولة عملية التقديم، والشروط التي يجب توافرها لدى الأشخاص المتقدمين للحصول عليها.

شروط الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة الوليد:

أوضحت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إنه يجب توافر لدى الأشخاص المتقدمين ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الشروط وهي:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس ولا غير.

يكون عمر المتقدم بدءً من 21 عام ولا يقل عن ذلك.

راتب الشخص المتقدم يكون بحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

لا يكون المتقدم يمتلك مساعدة من قبل من المؤسسة سواء كانت سيارة أو مساعدة سكنية.

ضرورة وجود سجل تجاري لدى الشخص المستفيد

عدم وجود أي عقارات مسجلة باسم المتقدم سواء سكن أو سيارة.

يقوم المتقدم بالتعهد على عدم بيع السيارة أو إتلافها أو إتلاف الوحدة السكنية ودفع كافة مصاريف.

كيفية التقديم للحصول على المساعدات من مؤسسة الوليد:

يتساءل العديد من الأشخاص المواطنين حول كيفية التقديم للحصول على المساعدات المالية من خلال بعض الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، حيث يتم الحصول على المساعدات بمجرد الدخول على رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وهذه الخطوات هي: