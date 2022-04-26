نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع حد التمويل الشخصي من بنك الرياض يصل إلي 500 ألف ريال سعودي تعرف علي التفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة رفع حد التمويل الشخصي من بنك الرياض هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يبحث عنها العديد من العملاء الراغبين في الحصول علي تمويلات شخصية, حيث يتيح بنك الرياض إمكانية رفع حد التمويل عن القيمة المعلنة ولكن بعد تحقيق بعض الشروط والأحكام التي قد أعلن عنها والتي سيتم التطرق لها خلال هذا المقال. ويعد بنك الرياض هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي له العديد من الفروع بكافة أنحاء المملكة. ويسعي دائما بنك الرياض بتقديم الحلول التمويلية العديدة من أجل إرضاء عملائه وذلك عن طريق تقديم المنتجات التمويلية المختلفة, ومن هذه الحلول التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي, وكذلك إمكانيات تمويل السيارات ومنها تمويل شراء سيارة بدون مقدم (0%) ولا رسوم إدارية (0%). وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل رفع حد التمويل الشخصي للعميل وما هي الشروط والأحكام بالتفاصيل خلال السطور القليلة القادمة.
رفع حد التمويل الشخصي من بنك الرياض
يمكن تعريف موضوع هذا المقال وهو رفع حد التمويل الشخصي بالأتي:
يقوم بنك الرياض أو غيره من البنوك السعودية بتحديد قيمة التمويل الشخصي وذلك بناءً علي الراتب الشخصي الشهري الخاص بالعميل, سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ولكن قام بنك الرياض بتقديم حل من الحلول التمويلية جديد وهو أنه ي حالة وجود راتب إضافي فيمكن للعميل التعريف به للبنك ومن خلاله يقوم البنك برفع حد التمويل ولكن بعد التحقق من وجود بعض الشروط.
مميزات منتج رفع الحد التمويلي الشخصي للعميل
أعلن بنك الرياض عن بعض المميزات الهامة التي يحصل عليها العميل لرفع الحد التمويلي وهي كالتالي:
- تمويل يصل إلي 500,000 ألف ريال سعودي.
- أقساط شهرية تصل إلي 60 شهراً.
- إعفاء من باقي التمويل في حالة الوفاة لا قدَر الله ولكن بشرط تحويل الراتب.
- السرعة في الانتهاء من الإجراءات والموافقة المبدئية.
- التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت جهات الاختصاص في البنك.
- متاح لغير السعوديين ولكن بشروط.
شروط رفع حد القرض من بنك الرياض
وضع بنك الرياض بعض الشروط والأحكام من أجل الحصول على رفع حد التمويل الشخصي وهي كالتالي:
- أقص تمويل هو (500,000) ألف ريال سعودي.
- أقل عمر للعميل هو 18 عام من المواطنين السعوديين وأقصاه 72 للعملاء المتقاعدين.
- أقل عمر للعملاء من غير السعوديين هو 22 عام.
- القيام بإيداع الراتب الشهري في بنك الرياض من خلال “سريع”.
- يتم حساب متوسط الدخل الشهري للعميل من خلال إضافة كافة مدخلاته المادية الشهرية مثل (الإيجار الشهري للأصول – البدلات – المكافئات – الحوافز – …….).
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