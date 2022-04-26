نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 المعلمين والمعلمات جميع خدمات نظام فارس

نظام فارس طلب بدل ترحيل حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية المهمة للمعلمين والمعلمات، حيث ان هذه الخدمات تتوفر من خلال موقع فارس الخدمه الذاتيه الذي يعد أحد أهم المواقع الإلكترونية لوزارة التعليم السعودية، كما أن نظام فارس يمتلك العديد من الخدمات المتميزة المهمة بالنسبة للمعلمين في وزارة التعليم السعودية ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين بالإضافة إلى خدمات حركة النقل الداخلي والخارجي وغيرها من العديد من الخدمات الأخرى، وسوف نوضح خلال الفقرات التالية كيفية معرفة الخدمات من نظام فارس الخدمة الذاتية وطلب بدل ترحيل نظام التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

نظام فارس طلب بدل ترحيل

نظام فارس هو موقع يشمل على كافة الخدمات التي تكون في مصلحة المعلمين والمعلمات من خلال الاستخدام الإلكتروني الذي يسهل ويوفر عليهم العديد من الوقت والجهد، والتي من أهم هذه الخدمات هي نظام فارس طلب بدل ترحيل وهذا الخدمة الجديدة التي أصدرتها وزارة التعليم السعودية تسمح لجميع المعلمين التقديم على طلب الحصول على كافة المستحقات المالية الخاصة بهم مثل الترقيات للكوادر الإدارية من بلد إلى آخر بحسب البنود المحددة لهم وبذلك يمكنهم الاستفادة منها من خلال التسجيل في نظام فارس للاستفادة بهذه الخدمات التي أطلقتها الوزارة بشكل جديد

طلب بدل ترحيل من نظام فارس

موفرة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تقديم طلب بدل ترحيل من خلال نظام فارس الكترونيا باتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط منصة فارس الالكتروني

ثم يختار المعلم مستخدم جديد من المنصة

ثم يملأ جميع البيانات المطلوبة منهم

ثم يقوم بكتابة رقم الخاص بالسجل المدني

كتابة الرقم الخاص بالايبان الذي يتم من خلاله استقبال الراتب عليه

يدخل البريد الإلكتروني ورقم هاتف بشكل صحيح ثم يضغط على إرسال في نهاية الصفحة

وبهذه الخطوات يمكن لجميع المعلمين والمعلمات التسجيل فيه نظام فارس للاستفادة من الخدمات التي يقدمها بسهولة، حيث تحرص دائما وزاره التعليم في المملكة العربية السعودية على توفير كافة سبل الراحة للمعلم والطالب ايضا من خلال الخدمات الإلكترونية التي تواكب التقدم والتطور التي يشهدها التعليم على مستوى العالم.