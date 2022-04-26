احصل على تمويل شخصي حتى مليون ونصف من بنك الاستثمار السعودي

ويرغب الكثير من الشعب السعودي في الحصول من بنك “الاستثمار السعودي” على تمويل شخصي، وهذا لأن البنك يقدم الكثير من الخدمات المهمة في التمويل ومنها تمويل هام وهو تمويل أرزاق والذي يتم تمثيله في تمويل مجاز من قبل “الهيئة الشرعية بالصرف”، ومن الممكن أن العميل من خلال هذا التمويل أن يشتري كمية محددة من السلع التي يقوم بامتلاكها المصرف وذلك بموجب اتفاقية تُعين خطط السداد وهامش الربح، وفي السطور التالية سوف نشرح كيفية تحصل على تمويل شخصي.

مميزات حصولك على تمويل شخصي لك من بنك “الاستثمار السعودي”

بحيث أن الحصول من بنك الاستثمار السعودي على تمويل شخصي يوجد له الكثير من المميزات وهي تتمثل في الآتي:

يجب أن التمويل الشخصي يكون متوافق مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية. ومن الممكن أن يتم إعادة للتمويل بعد تسديد المطلوب لكي يتم إعادة التمويل. ويمكنك القيام بطلب “تمويل إضافي”، ولكن مع زيادة راتبك الشهري. يتم الإعفاء من الديون وهذه في الحالات الصعبة مثل العجز الدائم الكلي أو حالات الوفاة. لا يوجد كفيل. ويمكن أن تحصل على التمويل في ذات اليوم وهذا في حالة أن تكون المستندات كاملة.

الوثائق المطلوبة لكي تحصل على تمويل شخصي من “بنك الاستثمار السعودي”

حتى يتم قبول طلبك على تمويل شخصي من بنك الاستثمار السعودي، يجب أن يتوفر لديك البعض من الوثائق الهامة والتي هي تتمثل في: