نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل شخصي حتى مليون ونصف من بنك الاستثمار السعودي في المقال التالي
ويرغب الكثير من الشعب السعودي في الحصول من بنك “الاستثمار السعودي” على تمويل شخصي، وهذا لأن البنك يقدم الكثير من الخدمات المهمة في التمويل ومنها تمويل هام وهو تمويل أرزاق والذي يتم تمثيله في تمويل مجاز من قبل “الهيئة الشرعية بالصرف”، ومن الممكن أن العميل من خلال هذا التمويل أن يشتري كمية محددة من السلع التي يقوم بامتلاكها المصرف وذلك بموجب اتفاقية تُعين خطط السداد وهامش الربح، وفي السطور التالية سوف نشرح كيفية تحصل على تمويل شخصي.
مميزات حصولك على تمويل شخصي لك من بنك “الاستثمار السعودي”
بحيث أن الحصول من بنك الاستثمار السعودي على تمويل شخصي يوجد له الكثير من المميزات وهي تتمثل في الآتي:
- يجب أن التمويل الشخصي يكون متوافق مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.
- ومن الممكن أن يتم إعادة للتمويل بعد تسديد المطلوب لكي يتم إعادة التمويل.
- ويمكنك القيام بطلب “تمويل إضافي”، ولكن مع زيادة راتبك الشهري.
- يتم الإعفاء من الديون وهذه في الحالات الصعبة مثل العجز الدائم الكلي أو حالات الوفاة.
- لا يوجد كفيل.
- ويمكن أن تحصل على التمويل في ذات اليوم وهذا في حالة أن تكون المستندات كاملة.
الوثائق المطلوبة لكي تحصل على تمويل شخصي من “بنك الاستثمار السعودي”
حتى يتم قبول طلبك على تمويل شخصي من بنك الاستثمار السعودي، يجب أن يتوفر لديك البعض من الوثائق الهامة والتي هي تتمثل في:
- يجب يتم تعبئة نموذج الطلب.
- يجب أن ترفق معك خطاب التعريف وهذا من جهة العمل يكون محتوي على تاريخ الالتحاق بالعمل والبدلات والراتب أيضًا.
- يجب أن توجد صورة من هويتك الوطنية وتكون سارية أي أن ليس منتهية الصلاحية.
- يجب على المصرف أن يوفر خيار لتحويل رصيد لكي يسدد المديونية حتى يتضمن الجهة المصدرة للتمويل أو خطاب خاص بالمديونية من البنك.
- لكي طلب التمويل قم باتصال على رقم الخاص بالمصرف وهو 800-124-8000، أو تقوم بزيارة أقرب فرع عليك لكي يتم تعبئة “نموج الطلب” وتحصل على تمويل شخصي في ذات اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على تمويل شخصي حتى مليون ونصف من بنك الاستثمار السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.