عاجل راتب متقاعدي التأمينات مايو 2022 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصرف غداً

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية مايو 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة نظراً لقُرب حلول عيد الفطر المبارك، واحتياج متقاعدي التأمينات لتوفير متطلبات العيد، حيث من المتعارف أن يتم صرف معاش متقاعدي التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، وفي حالة تصادف هذا الموعد عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية يتم تقديم موعد الصرف وتحديد موعد إيداع للمبالغ مع الإعلان عنه رسمياً، وبالفعل قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخراً بالإعلان عن الموعد الجديد لإيداع المعاشات والأنصبة في حسابات المتقاعدين والمستحقين لشهر مايو 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض الموضوعات والأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، لذلك نوضح لكم فيما يلي تفاصيل الخبر من مصادره الرسمية فتابعونا.

موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات مايو 2022

كان من المقرر أن يتم صرف معاش متقاعدي التأمينات الاجتماعية شهر مايو 2022،.

يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022، الموافق 30 رمضان 1443.

ونظراً لكون هذا الميعاد إجازة رسمية حسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية.

عن موعد إجازة عيد الفطر بالسعودية لمختلف القطاعات.

فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد الصرف.

بأن يتم إيداع راتب متقاعدي ومستحقي التأمينات يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، الموافق 26 رمضان 1443.

حتي يتمكن المستفيدين من توفير متطلبات العيد ضمن حرص المؤسسة على مراعاة الأوضاع ومواكبة الواقع.

بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد ستقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات والأنصبة في حسابات المتقاعدين والمستحقين يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٧

وكل عام وأنتم بخير — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (@TaminatKw) بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد ستقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات والأنصبة في حسابات المتقاعدين والمستحقين يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٧

وكل عام وأنتم بخير — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (@TaminatKw) April 25, 2022

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد أهم الجهات التي تعمل على توفير رواتب ومعاشات لمشتركي التأمينات، حيث بلغ عدد المشتركين في الربع الأول من 2022، نحو أكثر من 12 مليون مشترك بقيمة بلغت 30 مليار ريال سعودي قيمة مصروفات المنافع التأمينية، هذا ويضم نظام التأمينات فرعين هما “فرع الأخطار المهنية، فرع المعاشات”.

معاش متقاعدي التأمينات الاجتماعية

هو المعاش الذي يتم تخصيصه لمشتركي التأمينات الاجتماعية ممن كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما يشمل هذا المعاش الأنصبة المخصصة لورثة المستحقين، بالإضافة للتعويضات التي يتم صرفها ضد التعطل عن العمل، مضاف إلى ذلك المعاشات التي يتم صرفها لفرع الأخطار المهنية، هذا وقد بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة مؤخراً نحو 140 ألف منشأة جديدة.