حاسبة زكاة الفطر بمنصة إحسان الخيرية ehsan

حاسبة زكاة الفطر، حيث توفر منصة إحسان عدد كبير من الخدمات الإلكترونية من خلال منصتها الإلكترونية التي تهم المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات توفر منصة إحسان حاسبة زكاة الفطر التي تعد أداة تقديرية تعمل علي حساب قيمة الزكاة المستحقة على الأفراد داخل المملكة، كما توفر هذه الأداة خدمة إخراج الزكاة بشكل أونلاين سريع أو من خلال تطبيق إحسان، فمن المعروف أن منصة إحسان تعمل علي توفير خدمات خيرية لعدد كبير من المواطنين المحتاجين داخل الأراضي السعودية وتلقي تبرعات المواطنين سواء كانت تبرعات خيرية أو أموال زكاة، وسوف نوضح لكم طريقة استخدام حاسبة زكاة الفطر.

حاسبة زكاة الفطر بمنصة إحسان

يستطيع أي فرد أن يقوم باستخدام حاسبة منصة إحسان بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات السهلة التي تتم علي النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة الوطنية للعمل الخيري من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.

اختيار النقر علي خدمة (اختيار زكاة الفطر).

يجب علي المواطن أن يقوم بتحديد المنطقة التي يرغب في إخراج زكاته بها.

تحديد عدد أفراد الأسرة.

ثم النقر علي تبويب (احسب).

بعد ذلك تعمل الحاسبة علي حساب قيمة الزكاة المستحقة بواقع مبلغ 20 ريال سعودي للفرد الواحد مع توافر خدمة إخراج الزكاة بهذه الطريقة بخطوات سهلة وميسرة للجميع.

تسجيل دخول منصة إحسان

بإمكان الأفراد في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول الحساب الشخصي لكل فرد من خلال منصة إحسان والتعامل مع جميع الخدمات التي توفرها المنصة سواء من الجوال أو الحاسوب بشكل ميسر، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: