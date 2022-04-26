نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناطق هدد العشوائيات فى جدة والرياض ومكة وكيفية الحصول على تعويض هدد الاحياء العشوائية في المقال التالي

مناطق هدد العشوائيات فى مدن المملكة وكيفية الحصول على تعويض هدد الاحياء العشوائية وكيفية الحصول على وذلك فى اطار سعى الحكومة السعودية لتطوير البنية التحتية وتوفير المناطق الامنة والملائمة للمعيشة والقضاء على العشوائيات فى البناء والاحياء القديمة التي تفتقر الى الخدمات الصحية والتعليمية والحياتية المناسبة للمواطن السعودي لذا قررت الحكومة عن طريق امانة مدن جدة والرياض ومكة وإزالة الكثير من الاحياء العشوائية وأيضا تطوير بعض الاحياء وعم إزالة سوى المباني الغير آمنة للمواطنين وهدد العقارات المخالفة والتي تعيق مسار تنمية وتطير تلك الاحياء العشوائية فى المملكة. مناطق الهدد فى جدة البداية بحي النزلة اليمانية ومساحته تبلغ 1.3 كم.

وبعد ذلك حي الكيلو 11 مساحته 0.53 كم.

وكذلك حي السبيل مساحته 0.451 كم.

ثم حي غليل مساحته 1.24 كم.

بالإضافة لحي الحمدانية وتبلغ مساحته 014 كم.

وأيضا حي الروابي ومساحته 2.38 كم.

كذلك حي الصحيفة وتبلغ مساحته 0.436 كم. مناطق الهدد فى مكة المكرمة حي النكاسة.

ثم حي الزهور.

كلك حي ام النبع.

أيضا حي الخالدية.

بالإضافة الى حي كدي المسفلة الكونكانية.

ثم حي دحلة الرشد الطندباوي.

وبعد ذلك احياء حارة يمن وجرول القشلة والعتيبية.

أيضا احياء المصافي وحي ريع ذاخر.

وأخيرا حي بخش الهنداوية. مناطق الهدد فى الرياض وفق ما أعلنت عنه امانة العاصمة الرياض عن الاحياء التي صدر لها قرار إزالة وتطوير العشوائيات ويحق لقطانيها التقدم بطلب صرف تعويضات هدد المنازل العشوائية من خلال مقر او رابط موقع امانة العاصمة الرياض وكانت الاحياء التي سيتم الهدد فيها بالريا هي: أولا حي الجبس الموجود على حدود العاصمة الرياض.

ثم حي الحارة الشعبية التابع لحي المرسلات.

كذلك حي المنطقة العشوائية والموجود فى ساحات حي النهضة.

أيضا حي ابن شريم فى منطقة خشم العان.

ثم منطقتي الغنامية والعماجية.

أخيرا الجزء الشرقي فى حي عكاظ. كيفية الحصول على تعويض هدد الاحياء العشوائية فى البداية يجب تسجيل الدخول الى رابط بوابة مكة الالكترونية او بوابة الرياض.

وبعد ذلك يجب إرفاق المستندات المطلوبة ومن ضمنها الصكوك الشرعية لامتلاك العقار.

ثم شروع المواطن فى تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية.

وبعد ذلك مرحلة زيارة مقر اللجنة ويقدم المستندات الدالة علي ملكية العقار من الحصول على تعويض إزالة الأحياء العشوائية.

ثم البدء فى تشكيل لجنة من المتخصصين للعمل علي مراجعة الأوراق والمستندات.

أيضا تقوم تلك اللجنة بتحديد سعر العقار وتثمين الضرر كل من هيئة عقارات امانة الرياض وأيضا في امارة مكة.

ملحوظة بخصوص التعويضات يتم صرفها من مقر هيئة العقارات وذلك بعد استلام طلب تعويض إزالة العشوائيات ويمكنك التقديم علي طلب التعويض الكترونيا من خلال معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم وصرف التعويض عن الهدد. عمر شويل - جدة مناطق هدد العشوائيات فى جدة والرياض ومكة وكيفية الحصول على تعويض هدد الاحياء العشوائية - ثقفني

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