نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري في 15 دقيقة فقط بمبلغ 5000 ريال سعودي من منصة سلفة من غير تحويل راتب في المقال التالي

تبحث عن قرض سريع يمكنك منه سداد ما تعثرت في سداده من ديون . وكذلك أيضا تبحث على قرض سهل بدون تعقيدات يمكنك من خلاله سد كافة احتياجاتك الشخصية . الآن وبكل سهولة يمكنك الحصول على 5000 ريال سعودي في خلال 15 دقيقة فقط . وايضا يتبع هذا التمويل أحكام الشريعة الإسلامية ويتوافق معها . الآن كل ماعليك فعله هو الذهاب من غير تردد على منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة هي منصة تمويلية مرخصة من قبل مؤسسة النقد السعودي . تتبع في كافة عملياتها التمويلية أحكام الشريعة الإسلامية . كما أن منصة سلفة أيضا تعد اسهل واسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وإن الهدف الأساسي من إنشاء منصة سلفة هو العمل على مساعدة أبناء المملكة العربية السعودية من المواطنين . وذلك تسهيلا لهم في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع . وهي التي عبارة عن غلاء في الأسعار وغيرها من المصاريف التي تصرف يوميا بشكل كبير . فإن المواطن السعودي له حساسية خاصة فأنه يريد الافضل دوما له ولابنائه وللأسرة جميعا . فهناك مصارف كثيرة من مصاريف دراسية وكتب وغيرها من الاحتياجات الشخصية من السلع الاساسية . وكذلك من أراد عمل مشروع صغير لكسب لقمة العيش ولم يجد من يقف بجانبه . الآن كل ماعليك فعله هو الذهاب الى منصة سلفة لكي تتمكن من الحصول على سلفة سريعة وفورية في غضون ربع ساعة بدون تعقيدات تحصل على مبلغ مالي 5000 ريال سعودي . والان عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتعرف على أهم الشروط التي يجب معرفتها من قبل كل متقدم وتوافرها به من عدمه . وكذلك كيفية التسجيل بكل سهولة الحصول على القرض الشخصي من منصة سلفة . شروط منصة سلفة والتي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل اولا / يجب أن يكون من الحاملين للجنسسية السعودية . ثانيا / كما أنه يجب أن يكون المتقدم كامل الاهلية والتصرف ؛ وذلك بحيث يتراوح عمره ما بين 18 عاما وحتى 60 عاما . ثالثا / يجب أن يكون من العاملين في احدى القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية والخاصة . رابعا / كذلك يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي . الآن خطوات سهلة للتسجيل على منصة سلفة اولا / على المتقدم الدخول على موقع منصة سلفة الالكتروني الرسمي .

ثانيا / ومن ثم اختيار تسجيل الدخول والنقر عليها . ومن ثم انشئ حسابك واتبع خطوات التسجيل وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك .

ثالثا / اختيار أيقونة طلب تمويل ومن خلالها اكتب رقم الهوية الخاص بك ورقم الجوال وقم بإختيار مبلغ التمويل الذي تريده .

رابعا / قم باختيار أيقونة تمويل شخصي والنقر عليها وقم بتحديد المدة التي تناسب كل متقدم حسب ظروفه المالية والاقتصادية في السداد .

خامسا / خدمة تواصل مع العملاء انشأت من قبل منصة سلفة لكي تساهم في مساعدة من تعثر اثناء عملية التسجيل . وذلك لمن اراد المساعدة في التسجيل . والان عرضنا علي حضراتكم أهم الحلول لكيفية التسجيل عبر منصة سلفة وكذلك الشروط الواجب توافرها نتنمي لكم دوام التوفيق عبر موقعن موقع ثقفني . عمر شويل - جدة قرض فوري في 15 دقيقة فقط بمبلغ 5000 ريال سعودي من منصة سلفة من غير تحويل راتب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض فوري في 15 دقيقة فقط بمبلغ 5000 ريال سعودي من منصة سلفة من غير تحويل راتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.