كيفية حساب النفقة للمطلقة في القانون السعودي وحقوق المطلقة بدون أولاد

كيفية حساب النفقة للمطلقة في القانون السعودي الكثير من السيدات في المملكة يسألن هذا السؤال بشكل مستمر، ولكن الكثير منهن يجهلن إن وزارة العدل السعودية نشرت كافة حقوق المرأة في حاله الطلاق وكيفية حساب النفقة، حيث كثرت المشاكل بين الأزواج والتي بسببها يكون النتيجة الطلاق وحسب الإحصائيات الدولية تعتبر اكثر دولة عرفيه ارتفاع في نسب الطلاق هي الأردن، ولكن من المعروف أن للمطلقة حقوق واجبات على الزوج دفعها من نفقة ومؤخر صداق وتوفير مأوى للمطلقة إذا كانت حاضنة وكيفية حساب نفقة الطفل من الراتب إلى آخره من الحقوق التي نص عليها الشرع وثقته القوانين في كل البلاد العربية، ومن هذا المنطلق يختلف الكثيرون في كيفية حساب النفقة في القانون السعودي وفي السطور التالية سوف نوضح كافة خصائص وبنود حساب النفقة للمطلقة في القانون السعودي.

كيفية حساب النفقة للمطلقة في القانون السعودي

وقد قامت الوزارة بأضاح الكثير من النقاط الهامة للمواطنات والحقوق التي لهم وعليهم مثل شروط إسقاط الحضانة عن الأم السعودية، حيث تساهم الدولة في محاولة تسريع حساب تلك النفقات كما أوضح القانون أنواع تلك النفقات في الأساس سواء أكان للمطلقة أو الأطفال، ويتم حساب مقدار نفقة الأولاد في السعودية بمبلغ يتراوح بين الألف ريال سعودي إلى ألف وخمسمائة ريال سعودي لكل طفل، ويحق للمطلقة الحصول على نفقة أبنائها إذا كان الطلاق طلاقاّ على الشكل الرجعي، ويتم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مختلفة منها:

حجم الديون: يتم حساب نفقة الأولاد بعد مراجعة حجم الديون على الزوج وأخذ المديونية في الاعتبار حتى لا يتم ظلم المنفق، وتكليفه بما لا يطيق.

يتم حساب نفقة الأولاد بعد مراجعة حجم الديون على الزوج وأخذ المديونية في الاعتبار حتى لا يتم ظلم المنفق، وتكليفه بما لا يطيق. ملكية المنزل أو استئجاره: يعتبر حالة المنزل سواء ملك أو استئجار مؤشر بارز عن مدى قدرة المنفق في تحمل النفقة.

يعتبر حالة المنزل سواء ملك أو استئجار مؤشر بارز عن مدى قدرة المنفق في تحمل النفقة. ثروة المنفق: ليس من العدل أبداّ أن يكون المنفق صاحب ثروات ويتم حساب نفقته كمنفق ليس له في الدنيا إلا القليل أو كما يقال (لا ناقة له ولا جمل) لذا من الطبيعي أن يتم الأخذ في الاعتبار حجم ثروة المنفق.

ليس من العدل أبداّ أن يكون المنفق صاحب ثروات ويتم حساب نفقته كمنفق ليس له في الدنيا إلا القليل أو كما يقال (لا ناقة له ولا جمل) لذا من الطبيعي أن يتم الأخذ في الاعتبار حجم ثروة المنفق. عدد الزوجات: يحب الكثير من السعوديين في الزواج فكرة التعدد ولعلنا- وإن كنا نكتفي بزوجة واحدة- فنعرف أشخاصاّ لهم أكثر من زوجة، لذا يجب مراعاة نفقة باقي الزوجات مع نفقة المطلقة بالشكل الذي لا يقع فيه القاضي في ظلم لأي من الأطراف.

يحب الكثير من السعوديين في الزواج فكرة التعدد ولعلنا- وإن كنا نكتفي بزوجة واحدة- فنعرف أشخاصاّ لهم أكثر من زوجة، لذا يجب مراعاة نفقة باقي الزوجات مع نفقة المطلقة بالشكل الذي لا يقع فيه القاضي في ظلم لأي من الأطراف. الأمراض والإعاقات لدى المنفق عليهم: يحتاج أصحاب الإعاقات إلى معاملات خاصة ونفقات خاصة تتناسب وحجم متطلباتهم، فلا يتم حساب نفقاتهم كنفقة الأصحاء، وإنما يراعى وضعهم الصحي وحجم متطلباتهم ،وانعكاس تلك المتطلبات على نفقاتهم.

يحتاج أصحاب الإعاقات إلى معاملات خاصة ونفقات خاصة تتناسب وحجم متطلباتهم، فلا يتم حساب نفقاتهم كنفقة الأصحاء، وإنما يراعى وضعهم الصحي وحجم متطلباتهم ،وانعكاس تلك المتطلبات على نفقاتهم. الإعانات والمساعدات المستلمة من الدولة: فحجم دخل المنفق قد يتضمن بعضاّ من المساعدات أو الإعانات التي توفرها الدولة.

فحجم دخل المنفق قد يتضمن بعضاّ من المساعدات أو الإعانات التي توفرها الدولة. مقدار النفقة قبل الطلاق: فيجب أن تتناسب حجم النفقة بعد الطلاق ومقدارها أثناء الزواج وقبل الطلاق، ليضمن للمطلقة والأولاد الحفاظ على المستوى المعيشي الذي كانوا عليه قبل الطلاق.

حقوق المطلقة بدون أولاد

مؤخر الصداق: يجب أن تحصل المطلقة على مؤخر المهر بالكامل كما هو متفق عليه في عقد الزواج. مستلزماتها المعيشية من مسكن وملبس ونفقة: تحتفظ المطلقة بحقها في توفير مسكن وكسوة ونفقة طيلة فترة العدة. نفقة المتعة: تحصل المطلقة على نفقة المتعة، وهو المال الذي يتم دفعه للمطلقة لزوماّ بصرف النظر عن نوع الطلاق أكان بائنا أم رجعياّ.

الجدير بذكر أن المملكة تعمل علي تطوير كافة القوانين التي تتعامل مع المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وتم تطوير بعض منها مثل عقوبة السب والشتم في السعودية والتي سبق وان تحدثنا عنها في مقال سابق.