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انخفض سعر iphone 13 pro ضمن عروض العيد من موقع إكسترا لبيع الموبيلات والأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويعد آيفون 13 برو هو الهاتف الذي يجمع بين مزايا آيفون 13 والكثير من مزايا آيفون 13 برو ماكس ولكن بسعر أقل إلى حد ما، وتقدم شركة آبل الأمريكية تجربة استعمال فريدة من خلال إمكانيات مذهلة في هاتف أبل المشار إليها الجديد. نزول سعر iphone 13 pro في السعودية عروض العيد وصلت انخفاض سعر iphone 13 pro بنسبة 2.12% وأصبح سعره في السعودية 4599 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه انخفض سعر الهاتف 100 ريال كاملة عن شرائه بنظام الكاش من خلال الموقع أو أحد فروع إكسترا.

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رقم إكسترا في السعودية هو 920004123 من أي مكان داخل السعودية. هاتف iphone 13 pro بإمكانيات جبارة وسعر قوي مساحة تخزين الهاتف المشار إليه الداخلية هي 128 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه لون الهاتف الذي حصل على الخصم هو أزرق سييرا. مزايا هاتف آيفون 13 برو في المملكة العربية السعودية يحتوي الهاتف على شريحة ذكية للمعالجة هي a15 فائقة السرعة.

وفي الوقت نفسه الشاشة تحتوي على شاشة بحجم 6.1 بوصة.

نوع الشاشة هو سوبر روتينا إكس دي آر.

الهاتف يحتوي وحدة معالجة رسومات جرافيك رباعية النواه. أبرز مزايا iphone 13 برو الهاتف القوي الجبار وفي الوقت نفسه البطارية بقوة تشغيل حتى 22 ساعة من الفيديو.

كذلك يحتوي الهاتف على طبقة حماية على الشاشة تسمى سراميك شيلد.

الهاتف يأتي بإمكانية التعرف على الوجه ويمكن ضبط الهاتف من خلال الحساس الأمامي.

يحتوي آيفون 13 برو على شبكة الجيل الخامس.

كذلك يقاوم الهاتف الماء حسب إعلان شركته المصنعة.

لا يحتوي الهاتف على ماسح بصمة.

بالإضافة إلى ما سبق الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية بمساحة جبارة هي 8 جيجا بايت.

حجم شريحة الهاتف هو النانو وهو أصغر حجم للشريحة.

وفي الوقت نفسه الهاتف يمتلك إمكانية الشحن اللاسلكي.

كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل وأيضا كاميرا رئيسية بقوة 12+12+12.

دقة شاشة الهاتف هي 1170 في 2532 ولا يحتوي الهاتف على شاشة مرنة. عمر شويل - جدة نزول سعر iphone 13 pro في السعودية عروض العيد وصلت - ثقفني

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