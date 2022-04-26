السودان.. إطلاق سراح أعضاء بلجنة تفكيك "نظام الإنقاذ"

أفرجت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، عن عدد من أعضاء لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو المجمدة، وذلك بعد أشهر من التوقيف على ذمة بلاغات جنائية.
ومن ضمن المفرج عنه وزير شؤون الوزراء السابق خالد عمر يوسف.
وطلبت المحكمة كفالة مالية بقيمة 50 مليار جنيه لكل من أعضاء اللجنة، محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وطه عثمان.
وكانت السلطات السوداني قد اعتقلت أعضاء لجنة تفكيك نظام الإخوان في فبراير الماضي، إثر بلاغ جنائي بتهمة خيانة الأمانة والتصرف في الأموال التي صادرتها لجنة التفكيك من عناصر نظام البشير.
يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن إجراءات لتهيئة مناخ الحوار بما في ذلك بحث الإفراج عن المعتقلين مع السلطات القضائية.
ويعد الإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب القوى الداخلية والخارجية في السودان، الذي تعمقت أزمته السياسية منذ قرارات قائد الجيش في أكتوبر من العام الماضي بحل مجلس الوزراء السيادة وفرض حالة الطوارئ..
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