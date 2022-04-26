اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

دوت الخليج :- تداولت معلومات غن اطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي. وبدوره أكد مصدر أمني لبناني إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل . ومن المنتظر أن يصدر بيان من الجهة المنفّذة تتبنى فيه العملية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية معلومات أفادت بسماع دوي انفجارات عند الحدود مع لبنان. وأشارت الإذاعة الى أن الجيش يحقق بشأن إطلاق صواريخ من لبنان. وكالات

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